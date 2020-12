Venerato: “Su Milik oltre alla Fiorentina c’è anche l’Atletico Madrid, ma per il momento è tutto fermo. Llorente…”

A Radio Gol ha parlato il giornalista della RAI Ciro Venerato, intervenendo anche sull’interesse della Fiorentina per Milik. Queste le sue parole: “Gli agenti dell’attaccante polacco stanno avendo contatti sia con squadre estere che con squadre italiane. Interessa alla Fiorentina e anche all’Atletico Madrid ma al momento è tutto bloccato. Per Llorente è arrivata un’offerta dalla Sampdoria, con lo spagnolo che piace anche al Benevento. La società gigliata invece ha smentito l’interesse per lui”.

0 0 vote Article Rating