Venerato: “Tre colloqui di Gattuso con la Fiorentina, ha chiesto al club di cambiare registro. Ha detto le stesse cose che aveva detto Sarri ai viola”

Il giornalista che si occupa del calciomercato all’interno della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto su Lady Radio per parlare della futura panchina della Fiorentina: “Gattuso resta l’obiettivo principale di Commisso e Barone. Ma questo non da oggi, da diverso tempo. Barone ha avuto due-tre colloqui con il tecnico del Napoli. Ha chiesto alla Fiorentina di cambiare registro, perché l’attuale squadra non si confà alla sua idea di calcio”.

Inoltre Venerato ha aggiunto: “Stessa cosa era successa diversi mesi fa con Sarri che non aveva detto di no alla Fiorentina come piazza e come club, ma che non riteneva questa squadra pronta per lottare per le prime sei posizioni”.