Venticinque anni fa, l’ultimo derby dell’appennino dal profumo d’Europa. L’ultima vittoria viola…

era il 20 ottobre 1996 quando i viola di Ranieri (quinti in classifica) affrontarono al Dall’Ara il Bologna di Ulivieri settimo. Finì 2-0 con reti di Batistuta e autorete di De Marchi. La stagione non terminò con quelle aspettative per nessuno dei due: rossoblu settimi, Fiorentina nona, ma quello è stato l’ultimo scontro diretto davvero da circoletto rosso.

Da lì in poi, come sottolinea La Repubblica, ha sempre avuto tono minore, soprattutto sponda felsinea. Domani si tornerà invece a “fare sul serio”: sesto posto per entrambe con 24 punti ma due percorsi opposti. La Fiorentina ha iniziato un nuovo ciclo con una una nuova filosofia, mentre in Emilia Mihajlovic ha saputo dare nuova linfa dopo diverse stagioni anonime. Il tecnico sarà anche ex della contesa, anche se la sua esperienza a Firenze non fu certo indimenticabile. E ad oggi manca anche la vittoria: l’ultima è datata febbraio 2018 (2-1), prima partita in cui Astori indossò la fascia con i quattro quartieri. Un successo a Bologna darebbe ancora fiducia dopo quattro battute d’arresto consecutive in trasferta, mica poco.