Ventiquattro ore di riposo in meno rispetto al Napoli, ma non è un caso isolato: la Fiorentina sempre penalizzata nel giro di pochi giorni

L’ha ribadito anche Iachini, pur giustamente senza considerarlo un alibi. Ma che la Fiorentina arriverà alla partita di domani sera con 24 ore di riposo in meno rispetto al Napoli, è un dato di fatto. E da un certo punto di vista ci potrebbe anche stare, se solo la situazione venisse gestita in modo alterno. Spieghiamoci meglio: non è la prima volta, nel giro di pochissimi giorni, che la squadra viola viene “penalizzata” rispetto alle concorrenti. Ad esempio, prima della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, i nerazzurri avevano giocato di Sabato mentre la Fiorentina di domenica alle 15. Stessa cosa per il prossimo turno di campionato: come detto, Napoli-Fiorentina andrà in scena domani sera mentre l’Atalanta, contro la Spal, giocherà addirittura di Lunedì. Giusto far riposare qualche giorno in più queste due squadre, entrambe impegnate in Coppa Italia Mercoledì, ma perché non fare la stessa cosa con la Viola facendola giocare almeno di Domenica? La risposta è sicuramente una questione di Lega, diritti TV e chi più ne ha più ne metta. Con un unico denominatore comune: la Fiorentina ci rimette sempre.