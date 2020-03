In un periodo non certo limpido, con il grigio e le brutte notizie che arrivano da ogni parte, c’è chi ha provato a portare del colore. Marco Pini, grafico fiorentino, si è inventato infatti una rubrica di ventiquattro giorni per arrivare alla fine del Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Marzo.

Ventiquattro storie viola, raccontate dal suo compagno di classe ed ottimo scrittore Simone Sagulo, affiancate da una casacca della storia della Fiorentina. Da qui il titolo di questa rubrica social TUTTI IN CASA…CCA VIOLA!

In questi giorni di #restiamoacasa, sono le idee come quelle di Beard Painter, che possono portare sorrisi ma anche far rivivere belle (ma anche brutte) storie del passato della Fiorentina.

Per adesso, Pini ha pubblicato due storie in casacca viola, quella di Adriano Leite Ribeiro contro il Chievo nella stagione 2001/02 e quella di Gianmatteo Mareggini contro la Juventus nel 1990/91.