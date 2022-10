Venturato a FN: “Non ho mai avuto dubbi su Kouamé. Ha dimostrato di avere le qualità per giocarsela ad alti livelli, può solo migliorare”

In casa Fiorentina, la situazione è tutt’altro che serena e positiva, ma c’è un calciatore che sta riuscendo ad emergere come protagonista. Christian Kouamé è indubbiamente l’elemento della rosa più in forma del momento: il suo inizio di stagione ha sorpreso e convinto tutti. Per conoscere un autorevole parere e saperne di più sul calciatore, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il tecnico Roberto Venturato, che ha allenato Kouamé dal 2016 al 2018 a Cittadella.

Kouamé sta facendo le fortune della Fiorentina, in questo inizio di stagione. Quanto conta, per la società viola, averlo trattenuto quest’estate?

“Per me, Christian è un ragazzo che ha qualità molto importanti, come calciatore e come persona. Era stato condizionato dall’infortunio che ha rimediato appena arrivato alla Fiorentina, poi piano piano è tornato a stare bene. Adesso sta dimostrando tutte le sue qualità, può solo migliorare. A me ha sempre dimostrato grande voglia di crescere”.

E anche per lui è stato importante sentire la fiducia dell’ambiente?

“Assolutamente sì. Un giocatore, in una squadra di alto livello come la Fiorentina, ha la necessità di trovare fiducia e armonia, all’interno di un gruppo. Sono cose che aiutano ad esprimere le qualità, che sicuramente Kouamé ha. Gli è stata data la possibilità di farsi vedere e adesso sta facendo veramente bene, sta ripagando“.

Che ricordi ha del ragazzo? Sì poteva già immaginare una crescita del genere dai tempi di Cittadella?

Sinceramente, non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Christian. A Cittadella aveva già dimostrato di essere molto bravo, ma lo ha confermato anche col Genoa. Il fatto di essere arrivato alla Fiorentina è sicuramente un valore aggiunto”.

Come vede questa Fiorentina? Kouamé può essere una colonna portante per il futuro?

Se può esserlo, dipende solo da lui. Finora, ha oggettivamente dimostrato di avere le capacità e le possibilità di rimanere in un contesto così importante, adesso vediamo se riuscirà a crescere ancora. Per quanto riguarda la Fiorentina, può diventare una squadra molto importante del nostro campionato. Storicamente, lo è sempre stata”.