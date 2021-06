Venturato possibile sostituto di Italiano a La Spezia?

C’è anche Roberto Venturato tra i papabili per l’eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. Come riporta cittàdellospezia.com, con il tecnico siciliano sempre più vicino alla Fiorentina, il casting per la sostituzione in seno al club bianconero è di fatto già iniziato. Ai nomi di Maran, Liverani e Corini – per caratteristiche i più vicini al calcio ricercato dai Platek – si aggiunge nelle ultime ore anche quello del mister del Cittadella, arrivato di recente in finale playoff.