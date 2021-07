Venuti: “Ai miei compagni posso dire cosa voglia dire essere giocatori della Fiorentina. Essere capitano è un orgoglio, ma una guida noi già ce l’abbiamo”

MOENA – Per attaccamento alla maglia possiamo definire Lorenzo Venuti uno degli uomini-simbolo di questa Fiorentina.

Il difensore viola spiega: “Quello che posso dire ai miei compagni è cosa voglia dire questa maglia e cosa si aspettano i tifosi fuori. Poi le motivazioni devono essere personali. Sono di Firenze e so cosa significa questa squadra per la città e che ruolo ha nel calcio italiano. Avere avuto la fascia di capitano per queste amichevoli è stato un orgoglio. Ma il capitano ce l’abbiamo già ed è Pezzella, almeno fino a quando rimarrà qui è giusto che lo faccia lui. Nel caso se ne andasse verrà deciso dalla società e dal gruppo”.