Venuti ancora alle prese con l’infortunio, Dodô scalpita. E il brasiliano lancia già i primi segnali

C’è grande entusiasmo intorno a Dodô, nuovo acquisto della Fiorentina. I tifosi viola non vedono l’ora di vederlo in campo, e non è escluso che possa succedere già in una delle prossime amichevoli. D’altronde il brasiliano deve cominciare a mettere minuti nelle gambe, e quale migliore occasioni di partite che non hanno punti in palio?

Un’altra buona ragione per prevedere l’impiego di Dodô sono le condizioni di Lorenzo Venuti. Come riporta Radio Bruno Toscana, il terzino viola non ha ancora ripreso a lavorare in gruppo e continua ad utilizzare un grosso cerotto. Per un Venuti non in condizione c’è invece un Dodô ispiratissimo, già coinvolto nelle partitelle e supportato dai compagni brasiliani. Ottima l’intesa con Nico Gonzales, suo compagno di fascia.