Venuti: “Bravi ragazzi, vittoria fondamentale. Brutto lo stadio vuoto”

Uno degli ex del match di ieri sera, Lorenzo Venuti è intervenuto su Instagram parlando proprio della partita tra Lecce e Fiorentina: “Vedere un Via Del Mare così vuoto è brutto per chi come me lo aveva lasciato gremito di spettatori. Sono contento di aver rivisto amici e persone alle quali mi sono legato lo scorso anno e sono felicissimo per questa fondamentale vittoria conquistata dalla squadra 💪🏽⚜️💜 @acffiorentina BRAVI RAGAZZI

