Venuti-Callejon: va in scena un dialogo… tra sordi. Il giudizio sospeso su Italiano, stesse urla di Moena ma risultati diversi

Intensità, verticalizzazioni, pressing, recupero palla, cambi di gioco, sovrapposizioni: di tutto ciò che avevamo visto a Moena stasera non si è visto niente o quasi. D’altronde un conto è giocare contro compagini da oratorio o giù di lì, un altro contro una squadra della serie A spagnola. Ma niente drammi, è prestissimo per i giudizi, la nuova Fiorentina è solo in fase embrionale e le mancano (speriamo) diversi interpreti di primo piano.

Venuti – 6 – Il dialogo con Callejon è tra sordi, ma corre molto e chiude bene.

Callejon – 5 – Nel primo tempo corre molto ma si vede poco, nella ripresa ancora meno.

Italiano Sv – Troppo presto per un voto. Le urla sono quelle della Val di Fassa ma i risultati molto diversi. Diamogli tempo.