Venuti: “Centro sportivo passo avanti per tutti. Prossime gare? Dobbiamo dare tutto. Il gruppo è coeso”

Il giocatore della Fiorentina, Lorenzo Venuti ha parlato del Centro Sportivo: “E’ un passo in avanti per giovani e per prima squadra, significa avvicinare i giovanissimi ai grandi. Mi è mancata questa cosa, le giovanili si allenano in campi diversi”.

E su se stesso: “Spesso si tende a vedere la punta dell’iceberg, dietro ci sono tanti sacrifici, è stato un percorso arrivare qui, è un obiettivo fisso. E’ stata una emozione unica la mia riconferma”.

E su cosa manca: “Purtroppo non sempre tutto va come si programma, le partite hanno una storia a sè. Le cose non stanno andando bene, ma c’è tanta qualità e il gruppo è unito e coeso”.

E sulle prossime gare: “Dobbiamo dare tutto, dobbiamo fare punti con le squadre alla nostra portata”

