Venuti costretto a lasciare il campo contro l’Arezzo: cos’è successo al terzino viola

Piccolo – si spera – imprevisto per la Fiorentina durante l’amichevole di quest’oggi contro l’Arezzo. Verso il minuto 80′, infatti, Lorenzo Venuti è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un fastidio – si presume – muscolare. Il terzino viola ha accusato un problema alla gamba sinistra, forse all’adduttore, chiedendo immediatamente il cambio a mister Italiano.

Al suo posto, è subentrato Biagetti della Primavera, facendo così terminare la gara di Venuti che era iniziata dopo l’intervallo del primo tempo e in cui aveva giocato nel ruolo di difensore centrale. Da capire se il terzino toscano si sia fermato in tempo per evitare un problema più grande.