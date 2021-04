Venuti, da pupillo di Prandelli a jolly da rivalorizzare. Nove partite per fare il salto di qualità

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è stato uno dei giocatori più utilizzati nel corso della parentesi viola sotto la guida di Cesare Prandelli. Il giocatore si è rivelato un’autentica pedina da utilizzare dappertutto su entrambe le fasce, mostrando impegno e giocando alcune buone gare. Nonostante le tante partite giocate però l’esterno non ha fatto quel salto di qualità che tutto l’ambiente viola si aspettava. Ieri contro il Genoa è stato schierato da Iachini a sinistra al posto di Biraghi, ma il suo vero ruolo è sull’altra fascia, quella destra, dove un vero titolare non c’è.

È possibile infatti che nelle prossime partite il tecnico possa continuare a ruotare i giocatori a disposizione in quel ruolo come Caceres e Malcuit. Resta anche da capire che farà il giocatore la prossima stagione.Il classe ’95 ha un contratto con i viola fino al 2024. Tutte le valutazioni per il prossimo anno probabilmente verranno fatte nei prossimi mesi. La Fiorentina potrebbe anche mettere il giocatore sul mercato, anche se al momento non sembrano esserci offerte. Venuti però è un cuore viola, vuole dare tutto per la maglia. La sua riconferma in maglia gigliata transita per le prossime nove partite: se il giocatore, utilizzato da titolare o a gara in corso, farà quel salto di qualità utile a lui e alla squadra le carte in tavola potrebbero cambiare e il suo destino si tingerebbe sempre di più di viola di quanto non lo sia ora.