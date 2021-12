Venuti: “Dopo anni di corsa salvezza, adesso lottiamo per i palcoscenici importanti, quelli che Firenze merita. La Fiorentina è rinata!”

Su Instagram il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha scritto un bel post sul rendimento della squadra viola nel girone d’andata: “Proprio come una Fenice risorge dalle proprie ceneri, anche la Fiorentina è rinata! Dopo anni passati a lottare per la salvezza, adesso la Fiorentina c’è e lotta per i palcoscenici importanti, quelli che Firenze merita. Sono felice, orgoglioso ed entusiasta di aver chiuso l’anno con quella fascia dal valore inestimabile. Concludo augurando buone feste a tutti. Pronti a lottare per nuovi obiettivi, Forza Viola!!!”.

