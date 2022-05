“Venuti è diventato il capro espiatorio. A Firenze succede spesso, mi ricordo come veniva trattato Tomovic…”

A Radio Bruno Toscana l’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Sull’Europa resto ottimista. E’ ovviamente difficile, ma a questo punto credo sia doveroso crederci. Ovviamente c’è amarezza per i punti persi nelle ultime partite, ma nulla è ancora perduto. Attaccante? Piatek non verrò riscattato. Cabral si sacrifica molto, a Napoli ha segnato un gol favoloso ma questo non vuol dire avere la certezza che possa segnare con continuità”.

E poi ha aggiunto un pensiero su Lorenzo Venuti: “A Firenze si cerca spesso il capro espiatorio quando le cose non vanno bene. Mi ricordo quando veniva sempre criticato Tomovic: un giocatore non può essere maltrattato, a prescindere dai limiti che può avere. Se arrivano delle sconfitte non è certo colpa di un solo giocatore, per cui è inutile dare le colpe a Venuti o a qualcun altro”.