Venuti e la Fiorentina si diranno addio in estate. Bonaventura, c’è ottimismo. Il Bologna spinge per Terzic ma…

La Fiorentina in questa prima fase della sessione invernale di calciomercato lavora sul fronte dei rinnovi e delle uscite, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Salutato Maleh, i prossimi indiziati a partire nel corso della finestra invernale restano ancora dei centrocampisti. Si tratta di Zurkowski (come ammesso dallo stesso Italiano) e Benassi, il cui alto ingaggio e le poche garanzie fisiche ad oggi frenano ogni potenziale acquirente.

Nella giornata di ieri tuttavia al centro sportivo si è visto per pochi minuti anche il manager di Aleksa Terzic, Nikola Kolarov (fratello dell’ex terzino di Lazio, Roma e Inter). Il procuratore ha ribadito alla Fiorentina l’interesse del Bologna per il proprio assistito. Al momento, però, non si registrano passi in avanti e la squadra viola non vorrebbe cedere il giocatore serbo.

Chi invece ha avuto un lungo incontro con la dirigenza viola è stato Vincenzo Raiola, agente che cura gli interessi di Bonaventura e Venuti, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Se per il terzino la decisione è stata già presa (non ci sarà prolungamento), sulla mezzala l’intenzione della Fiorentina è quella di rinnovare al più presto il contratto: il faccia a faccia è stato interlocutorio ma resta l’ottimismo di fondo.