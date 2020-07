Venuti e la volata travolgente alla Cafu, onora il ricordo di Magnini. Cutrone? I palloni spalle alla porta sono persi in partenza

La classifica non è più da film horror. I tifosi tirano un sospiro di sollievo. Commisso può tornare a fare dichiarazioni al miele. Potere taumaturgico dei tre punti contro il Parma (corroborati dai risultati delle squadre che stanno dietro). La Fiorentina non è ancora uscita dalla lotta salvezza, ma l’obiettivo è ad un passo. Potrebbe essere sufficiente espugnare finalmente il Franchi (dove i viola non vincono da diverse gare) nelle prossime due partite interne con Cagliari e Verona.

Venuti – 8 – Sorpresa per la presenza fra i titolari, sorpresona per la prestazione. Colpisce una clamorosa traversa; conquista il rigore con una volata travolgente alla Cafu. Un mistero la sostituzione tra i due tempi (forse perché ammonito?). Onora degnamente il ruolo di terzino destro nel ricordo del grande Ardico Magnini.

Cutrone – 5 – Gli recapitano una palla gol e se la fa neutralizzare da Sepe. Palloni filtranti ne arrivano pochi, quelli spalle alla porta con lui sono persi in partenza.

