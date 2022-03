Venuti e l’occasione immediata del riscatto: Odriozola non preoccupa ma per ora resta da parte

Il problema al ginocchio accusato durante il primo tempo ha dato esiti per fortuna non troppo preoccupanti per Alvaro Odriozola, che però ha continuato con terapie e sedute a parte in questi giorni: uno status che difficilmente lo renderà in grado di scendere in campo, almeno da titolare, domani pomeriggio con il Verona. Quasi certo quindi l’avvicendamento e un’occasione di grande riscatto immediato per Lorenzo Venuti, l’uomo dal destino maledetto nel finale di gara di Coppa Italia. Sarà per forza di cose uno dei temi della gara visto il contenuto anche emozionale del post autogol. Per lo spagnolo invece uno stop che arriva in un ottimo momento e che priverà la Fiorentina di una grande fonte di spinta e di gioco.