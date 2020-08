Venuti e una conferma conquistata nel post lockdown ma il futuro è da (ottima) alternativa

Ci ha messo un po’ a conquistare la fiducia dello staff tecnico, prima di Montella e poi di Beppe Iachini ma alla fine per Lorenzo Venuti è arrivato un finale in crescendo: 7 presenze nelle prime 27 giornate, 9 nelle ultime 11. Soprattutto nel lockdown quindi la Fiorentina ha fatto affidamento sull’esterno, cresciuto proprio in maglia viola e diventato incisivo nelle sue prestazioni. Il clou Venuti l’ha raggiunto a Parma, con una traversa clamorosa e un rigore guadagnato. Su di lui c’erano tanti dubbi ma la conferma sembra essersela conquistata proprio in questi ultimi due mesi di stagione: le ambizioni faranno un po’ la differenza sulla sua posizione, idealmente da prima alternativa alla batteria di esterni che avrà in rosa la Fiorentina nella prossima stagione.

