Venuti: “Ecco come abbiamo evitato la B. Tante persone avrebbero potuto perdere il posto di lavoro in caso di retrocessione”

Nell’estratto del contenuto realizzato insieme a Cronache di Spogliatoio, Lorenzo Venuti ha parlato anche della difficile stagione della Fiorentina.

Questo il pensiero del terzino viola: “Quest’anno ci siamo ritrovati in una situazione di classifica non facile, con lo spettro della retrocessione. L’abbiamo evitata compattandoci, lottando per obiettivi che nessuno si augurava. Sono sceso in campo pensando non a me stesso, ma a tutto il gruppo. Indossavo la maglia e mi ripetevo: ‘Oggi giochi per la Fiorentina e per coloro che ne fanno parte. Perché se retrocediamo, tante persone potrebbero perdere il posto di lavoro. I magazzinieri, i fisioterapisti, lo staff. Oggi giochi anche per loro, affinché possano svolgere il loro mestiere anche nella prossima stagione e in quelle future'”.