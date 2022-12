Venuti-Fiorentina: matrimonio agli sgoccioli? Silenzio tombale intorno alle trattative sul rinnovo

Tra i più discussi e in difficoltà nella rosa viola c’è quasi tradizionalmente Lorenzo Venuti, il cui contratto con la Fiorentina scadrà il 30 giugno 2024. Di rinnovo si era accennato timidamente nei mesi scorsi, prima che il rendimento in campo precipitasse. Secondo alfredopedulla.com anzi, ad oggi vige un silenzio assoluto intorno alle possibilità di un prolungamento, con il calciatore che già da gennaio prenderà in considerazione eventuali interessamenti a lui, magari per l’estate prossima, quando sarà ad un anno dalla scadenza.