Venuti: “Giocare ogni tre giorni è il sogno di ogni calciatore. Con la Lazio sconfitta immeritata, ma fa parte del nostro mestiere”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita contro gli Hearts: “Siamo dispiaciuti per avere perso una partita con un risultato netto ma immeritato. Siamo proprio arrabbiati però questo è il nostro mestiere, fa parte del gioco. Ora dobbiamo essere bravi a reagire, come abbiamo sempre fatto. In tal senso aiuta tornare subito in campo, ti da la possibilità di avere continuità e migliorare ciò che hai sbagliato. Giocare ogni tre giorni credo sia il sogno di ogni calciatore”.

E poi ha aggiunto: “I fischi con la Lazio ci hanno lasciato la consapevolezza che i tifosi si aspettano tanto da noi. E’ un merito, vuol dire che abbiamo alzato il livello. I fischi possono essere solo uno stimolo, il nostro obiettivo è trasformarli in applausi”.