Venuti: “Ho avuto tre allenatori importantissimi per la mia crescita, ecco chi sono. Il compagno con cui mi trovo meglio è Ceccherini”

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha confessato al canale ufficiale della società viola quali sono stati i suoi allenatori più impostanti nel corso della sua avventura calcistica e il compagno di squadra al quale più affezionato: Allenatori importanti per me? Nella carriera di un calciatore sono fondamentali e anche io devo ringraziarli tutti. Chi più chi meno, tutti mi hanno aiutato a diventare quello che sono adesso. I tre più importanti sono stati Baroni, De Zerbi e Liverani. Ritengo mi abbiano dato un qualcosa in più per migliorare. Ceccherini ha detto che sono il suo compagno di squadra preferito? Ricambio l’affetto di Fede nei miei confronti e anche io dico che è il compagno con cui mi trovo meglio. Questo forse è perché siamo entrambi toscani, abbiamo lo stesso senso dell’umorismo e come personalità ci avviciniamo molto. Per me è una grande persona prima che un grande giocatore. Io in cucina? non saprei darvi nessun tipo di consiglio. Per questo devo ringraziare la mia ragazza che cucina lei e mi permette di mangiare tutti i giorni, se fossi da solo comprerei cibo da asporto ogni giorno (ride, ndr). Io che canto l’inno della Fiorentina? Non me ne vogliate ma vi risparmio lo strazio di sentirmi cantare, perché sono veramente stonato come una campana e concludo semplicemente dicendo forza Viola!”.