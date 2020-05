Venuti: “Ho la mia ricetta per mettere in difficoltà Iachini. Fantastico avere la possibilità di vedere allenarsi un fenomeno come Ribery”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha rilasciato un’intervista a Valdarno Oggi: Il Coronavirus? Eravamo preoccupati sia per i nostri compagni che per tutte le persone a cui eravamo vicini. Abbiamo una chat di squadra, siamo stati tutti abbastanza in contatto. Tra l’altro svolgendo gli allenamenti a distanza, con il supporto della tecnologia, ci sentivamo anche con lo staff tecnico”.

Sugli allenamenti fatti prima in quarantena e ora al centro sportivo ma in maniera limitata, ha detto: “Una situazione abbastanza particolare. A noi tutti manca molto la possibilità di allenarci in gruppo e di vivere insieme la vita dello spogliatoio, d’altra parte non avevamo molte altre alternative. Penso comunque che, nonostante le difficoltà, stiamo lavorando abbastanza bene per farci trovare pronti quando potremo tornare ad allenarci insieme”.

I propositi di Venuti sono legati al campo: “Devo solo pensare ad allenarmi per farmi trovare pronto quando avrò la mia opportunità. L’unica ricetta per fare bene è il lavoro. Solo così posso mettere in difficoltà mister Iachini nelle sue scelte”.

Sui giocatori più forti presenti nella squadra ha detto: “Ci sono tantissimi calciatori molto forti in rosa, è difficile fare un nome solo. Chiesa, Castrovilli o Pezzella sono straordinari. Devo dire che è fantastico avere la possibilità di vedere allenarsi e giocare un fenomeno come Ribery”.