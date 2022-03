Venuti: “Il Franchi per me è casa. Quando gioco porto in campo con me tutte le persone che tifano Fiorentina”

Nel corso dello speciale “Fedi” realizzato da DAZN, il giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato così del suo attaccamento alla maglia viola: “Solitamente parlando di prime volte ci si ricorda di esordi, momenti di una particolare partita. La mia prima volta invece è quando ero nel tunnel del Franchi, e ho sentito tutto lo stadio gridare il mio cognome quando lo speaker annunciava le formazioni. E’ stata una grande emozione, se ci ripenso ho ancora i brividi perché aspettavo quel momento da tanto tempo.

E poi ha aggiunto: “Firenze e in particolare il Franchi per me sono casa. E’ iniziato tutto qui, c’era un torneo tra squadre dilettantistiche e io arrivai a giocare la finale con la maglia dell’Incisa proprio allo stadio. Segnai quattro gol e impressionai gli osservatori della Fiorentina, che infatti l’estate successiva mi ingaggiò. La Fiorentina è un qualcosa che accomuna tutti in città, per cui quando gioco porto in campo tutte quelle persone che avrebbero voluto realizzare il mio stesso sogno”.