Venuti: “Il lato positivo della cessione di Vlahovic è stata la dimostrazione della solidità e della qualità del nostro gruppo. La nostra crescita è evidente”

Dopo la cessione di Dusan Vlahovic avvenuta nel corso del mercato invernale, la Fiorentina ha cambiato la propria pelle. Dell’argomento ne ha parlato il terzino destro viola, Lorenzo Venuti, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio: “Dusan è un grande attaccante, tra i primi quattro al mondo, e un amico. Il lato positivo della sua cessione è stata la dimostrazione della solidità e della qualità di un gruppo di valore e unito”.

E ancora: “Purtroppo abbiamo avuto un calo nel momento sbagliato, ma se pensiamo al punto di partenza e a cosa siamo oggi, ancora qui a lottare per l’Europa dopo tre salvezze risicate, non possiamo che essere soddisfatti. La nostra crescita è evidente – Italiano uno tosto che non molla mai. Così come i miei miglioramenti, che derivano dalla competizione sana con Odriozola, un signor giocatore”.