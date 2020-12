Venuti: “Il nostro è sempre stato un gruppo unito e abbiamo imboccato la strada giusta. Ma io almeno la porta dovevo prenderla, perché…”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, parlando con il sito ufficiale viola, ha dichiarato dopo il pareggio contro il Sassuolo: “Credo che questa sia proprio la partita del gruppo, da squadra, perché era quello che c’era stato chiesto e quello che cercavamo. Abbiamo raggiunto questo obiettivo e dobbiamo sentirci soddisfatti. Per come sono fatto io, c’è il rammarico sul gol che ho sbagliato, quantomeno la porta la dovevo prendere. Non è il mio compito segnare, ma per il momento che viviamo dobbiamo sfruttare ogni minima occasione. Credo che nonostante questi errori, il gruppo si sia visto e la strada è quella giusta”.

Venuti conclude con questa considerazione: “Parla sempre il campo nel calcio. Quando non ci sono vittorie esce di tutto, ma il gruppo è sempre stato unito e c’è sempre stato, sia in partita che in allenamento”.