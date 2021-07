Venuti: “Italiano è un vincente, il suo gioco coinvolge molto anche i terzini. Con Lirola c’è una sana competizione”

MOENA – Al termine dell’allenamento odierno, ha preso la parola il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti.

Queste le sue dichiarazioni: “Mi trovo più a mio agio in una difesa a quattro che a tre. Sono contento della filosofia del mister, che è propositiva: anche i terzini, che di solito toccano meno palloni, ne ricevono tanti e c’è molta possibilità di mettersi in mostra. Lirola? E’ un giocatore forte, l’ha dimostrato a Sassuolo e al Marsiglia: per noi è un valore aggiunto e anche per me personalmente perché tra noi c’è sana competizione”.

Su una Fiorentina di fiorentini spiega: “Tutto è realizzabile, l’importante è sposare a pieno questa linea. Come ce l’ho fatta io, ce la possono fare in tanti fiorentini: questo sarebbe davvero motivo di vanto per tutti quelli che sono qua. Italiano? Per lui parlano i risultati e il fatto di essere partito dal basso vincendo campionato. A livello mentale è un vincente, allo Spezia è riuscito a raggiungere una salvezza con un’identità ben precisa. Dobbiamo fare anche noi così”.