Venuti: “Italiano ha saputo valorizzare tutto il gruppo. La sua conferma era fondamentale”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato del rinnovo di Vincenzo Italiano al TGR Rai Toscana: “La conferma del mister era fondamentale. L’anno scorso è riuscito a valorizzare il gruppo in tutti i suoi componenti. Nel calcio la continuità è fondamentale e quindi la riconferma dell’allenatore non può essere altro che un valore aggiunto per la squadra”.