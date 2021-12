Venuti: “La fascia di capitano è un qualcosa di indescrivibile per me, vogliamo riportare Firenze dove merita. Delusione perché abbiamo buttato via una vittoria che meritavamo”

In assenza di Biraghi, il capitano della Fiorentina è stato Lorenzo Venuti che, nel dopogara ha dichiarato al sito ufficiale gigliato: “Il Verona nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, ci ha pressato bene e siamo stati costretti a calciare qualche palla lunga di troppo, cosa non abituale per noi. Ci volevano cinque minuti in più di gioco, ma anche nella prima frazione avevamo avuto le nostre occasioni, con Bonaventura, Sottil con tanti uno contro uno e diversi calci d’angolo. Credo che ci dobbiamo rimproverare un po’ anche oggi perché abbiamo avuto delle opportunità e non le abbiamo sfruttate”.

Giocatori delusi a fine partita perché non è arrivata la vittoria: “La nostra mentalità è quella di puntare sempre alla vittoria. E’ questo quello che il mister ci ha dato fin dal ritiro ed è proprio questo punto che ci permette di migliorarci. Quando non riusciamo a vincere, partite che meritiamo di vincere come questa, siamo arrabbiati e c’è delusione”.

A Verona c’erano 1300 sostenitori gigliati: “Dobbiamo solamente ringraziare i tifosi per il sostegno che ci stanno danno. Sono importanti e lottiamo tutti per un unico obiettivo che è quello di riportare Firenze dove merita. La fascia di capitano? Per me ha un valore inestimabile, perché mi sento di rappresentare la mia città, a parole è un qualcosa che non si può descrivere. Adesso ricarichiamo le batterie, ma non stacchiamo la testa perché dobbiamo essere sempre sul pezzo e tra una settimana si ricomincia”.