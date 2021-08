Venuti, la risorsa jolly su cui Italiano può contare. Sotto la sua guida può arrivare la definitiva maturazione

Tanti giocatori hanno convinto il nuovo tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nel corso del ritiro di Moena.

Ce ne è uno in particolare che per impegno e abnegazione ha senza dubbio impressionato l’allenatore viola. Stiamo parlando del duttile terzino Lorenzo Venuti.

Il classe ’95, che nella scorsa stagione ha giocato spesso sia da titolare che a gara in corso, è al momento uno dei giocatori che più si abbina ai principi di gioco di Italiano. Questo perché spesso e volentieri si sgancia dalle retrovie per cercare la profondità in attacco riprendendo velocemente posizione. Un elemento che per le proposte tattiche di Italiano può avere più occasioni per mettersi in mostra e crescere ulteriormente. Oltretutto Venuti viene anche visto come una figura di riferimento dai i nuovi nello spogliatoio per il suo grande attaccamento alla maglia.

Offerte da valutare sul mercato per lui non sembrano essere arrivate. La Fiorentina sembra quindi intenzionata a tenersi stretta il difensore che sta sviluppando la sua maturazione calcistica. Così, dopo essere stato per tante gare il jolly in più ruoli di Iachini e Prandelli, Venuti si candida per essere una risorsa in più nello scacchiere tattico di Italiano.