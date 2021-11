Venuti: “La settimana precedente alla partita con il Milan è stata tosta. Giocare da difensore centrale per me non è stato semplice, soprattutto dal punto di vista mentale”

I canali social della Fiorentina hanno intercettato Lorenzo Venuti. Il difensore viola ha parlato così dopo la vittoria di sabato scorso al Franchi: “La settimana precedente alla partita con il Milan è stata tosta. Giocare da difensore centrale per me non è stato semplice, soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo la partita ero veramente orgoglioso di me stesso. Non era facile, in una partita difficile. Se abbiamo vinto però è stato merito del gruppo e dell’intera squadra”.

Il difensore viola ha poi aggiunto: “Tra le varie maglie della Fiorentina quest’anno la mia preferita, oltre a quella viola, è quella gialla anche se l’esordio a Roma con quei colori non andò bene. Per essere un giocatore della Fiorentina è un onore, un sogno che si avvera, un obiettivo che si è realizzato. Mi sento parte dell’ambiente, sento molto la fiducia della società, del mister e dei compagni e sono molto orgoglioso di tutto questo. I sacrifici fatti, la cosiddetta gavetta, non sono stati vani, ma mi hanno portato sin qui”.

Infine Venuti ha scherzato rispondendo ad una domanda fatta da un tifoso: “Capo d’abbigliamento che non ti metteresti mai? Onestamente direi le ciabatte di Kokorin. Non le metterei nemmeno per stare in casa (ride ndr)”.