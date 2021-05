Il laterale della Fiorentina Lorenzo Venuti, nei minuti precedenti alla sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

“Contro una squadra come la Lazio credo che sia tutta la squadra a dover fare un grande lavoro. Con un attacco in forma come il loro, sarà la compattezza di tutti gli undici che vanno in campo che farà la differenza”.