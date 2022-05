Venuti: “Le critiche mosse verso il calciatore non mi interessano, ma quando leggo auguri di morte o tumori non ci sto. Fermatevi e pensate, prima di scrivere”

Dopo gli insulti ricevuti attraverso i social, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha voluto rispondere ai responsabili dei beceri messaggi. Questo quanto si legge nella sua ultima story postata su Instagram:

“Non me ne frega niente delle critiche mosse verso il calciatore, anzi sono aperto a farne tesoro per migliorare, ma quando si muovono insulti inerenti alla morte, a tumori e cancri NON CI STO. Perché forse non sapete (tu e i tuoi amici che ridevano e sghignazzavano) cosa significa combattere contro un cancro, perché forse non sapete ciò che si vede dentro i reparti di oncologia, anzi ne sono certo, NON LO SAPETE. Insulti razzisti e territoriali sono la ciliegina sulla torta che qualificano la persona che siete. Non voglio fare vittimismo di tutta questa storia, vorrei solo che prima di cominciare a scrivere da dietro una tastiera vi fermaste un momento a pensare e valutare se ne vale davvero la pena”