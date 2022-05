Venuti: “L’Europa è il premio per i sacrifici fatti. Se ho alzato il mio livello, lo devo anche a Odriozola”

Il terzino destro della Fiorentina Lorenzo Venuti, intervistato da TMW, ha parlato della stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

“Il ritorno in Europa ha un valore enorme, inestimabile. Negli ultimi tre anni lottavamo in zone che non ci competevano, siamo ripartiti con un progetto serio: è il premio per i sacrifici fatti. Dopo gli ultimi anni la cosa più importanti era l’identità e questo è accaduto grazie al mister. Anche nelle sconfitte: quelli siamo, forse anche sbagliando ma è questo che ci ha fatto raggiungere i risultati. Diamo continuità e vedremo”.

Continua così Venuti: “Sono pienamente soddisfatto di me e del mio rendimento. Se ho alzato il livello lo devo anche ad Alvaro (Odriozola, ndr) con cui mi sono giocato il posto: è stata questa sana competizione a farci raggiungere l’Europa“.