Venuti: “L’Inter è una squadra fatta per vincere, la nostra per salvarsi. L’atteggiamento è stato importante”

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti esprime sulle storie Instagram del profilo ufficiale del club il suo parere sulla gara giocata contro l’Inter e persa per 2-0: “Loro sono una squadra costruita per vincere e noi adesso siamo una squadra che dobbiamo salvarci. Comunque sono stati importanti l’atteggiamento e lo spirito che abbiamo avuto”.

Il giocatore viola al canale Twitter della Fiorentina, in vista della prossima gara contro la Sampdoria, ha aggiunto: Ci torna utile avere più giorni per preparare la prossima partita. L’allenatore ha più tempo per capire certe situazioni. Per noi è una partita fondamentale, è una di quelle in cui dobbiamo cercare di fare tre punti. Contro squadre alla nostra portata come la Sampdoria dobbiamo cercare di portare a casa il risultato”.