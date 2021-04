Venuti: “Lo spogliatoio è sempre stato unito, non ci aspettavamo una stagione così. So di non avere un talento cristallino, ma…”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il terzino viola Lorenzo Venuti. Questa una parte della sua intervista: “Sentiamo un forte senso di responsabilità e siamo molto dispiaciuti per i tifosi per essere in questa situazione. Non ci aspettavamo una stagione così. Siamo tutti attaccanti alla maglia, il morale dello spogliatoio è sempre stato alto. Ribery è una persona vera e genuina, sarebbe potuto venire qui a comandare, ma si è messo a disposizione di tutti. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare dove sono ora. So di non avere il talento cristallino di tanti, mi sono dovuto allenare tanto e migliorarmi quotidianamente”.