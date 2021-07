Venuti: “Negli ultimi anni siamo partiti ‘con la bocca larga’. Il primo step è la ricerca di un’identità”

MOENA – Il terzino destro della Fiorentina, Lorenzo Venuti, su Prandelli e il suo paragone con Jorgensen ha detto: “La cosa che per me ha fatto la differenza è stata la continuità delle presenze da titolare”.

Sull’obiettivo in campionato: “Sono d’accordo con Bonaventura, negli ultimi anni siamo sempre partiti ‘con la bocca larga‘ arrivando poi a lottare per la salvezza. Bisogna partire con i piedi per terra: il primo step deve essere trovare un’identità. Terzic? Deve continuare a fare quello che sta facendo: si sta allenando molto bene, nella passata stagione ha fatto molto bene ad Empoli. La mentalità dei serbi è quella di persone che vogliono arrivare. Zazzeri? Sono felicissimo per lui, quando ci sono italiani che raggiungono questi obiettivi è un motivo d’orgoglio. Essendo fiorentino e tifoso viola, ancora di più”.