Venuti: “Non c’è nessun problema nello spogliatoio, il gruppo è unito. Lavoriamo ogni giorno per risolvere i nostri problemi”

In vista della partita contro gli Hearts, il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato del clima nello spogliatoio: “Quando si perde sembra sempre che debba succedere una catastrofe all’interno di quelle quattro mura, ma non è così. Il gruppo è unito e lo è sempre stato, è un gruppo sano dove non ci sono elementi che ne minano la serenità. Da parte di tutti c’è davvero tanta voglia di risollevarsi, ogni giorno ci scervelliamo per trovare una soluzione. C’è veramente poco da dire, se non ripetere che il gruppo c’è e che tutti sono realmente interessati a far tornare la Fiorentina ai livelli dell’anno scorso”.