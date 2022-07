Venuti: “Non ho paura della concorrenza, voglio confrontarmi con giocatori sempre più forti. I giovani…”

MOENA – In conferenza stampa dal ritiro della Fiorentina ha parlato Lorenzo Venuti, difensore viola. Queste le sue parole: “Un nuovo Venuti nel gruppo? Spero che ci siano sempre più nuovi me qui a Firenze in viola. Crescere nel settore giovanile e arrivare in Prima Squadra ti dà più carica e orgoglio. Mi soffermo su Alessandro Bianco, è un talento valido e ha quella malizia che a me piace e lo può aiutare tanto. Anche Niccolò Pierozzi si vede che ha fatto un anno importante per lui con i grandi”

E ancora: “Tra società spogliatoio c’è un’unità di intenti. Se così non fosse non avremmo raggiunto gli obiettivi dello scorso anno. Mi piace come stiamo gestendo lo spogliatoio con i più esperti, ma la cosa bella è che tra di noi tutti sono fondamentali, ma nessuno indispensabile”.

E su Dodo: “La competizione mi stimola. Credo che faccia bene a tutti. Le grandi squadre sono ricoperte in ogni ruolo da grandi giocatori. Negli ultimi anni questa moda del titolare si è persa, ci sono talmente tante partite da giocare che tutti hanno spazio. Il ruolo di terzino destro è stato un po’ quello mancante nella rosa, si è sempre cercato di tappare il buco, ma io sono orgoglioso di fare quello che ho fatto e di confrontarmi con giocatori sempre più forti”.