Venuti omaggia Ribery: “Grazie per quello che hai dato al mondo del calcio. Hai scritto la storia di questo sport”

In seguito all’ufficialità dell’addio al calcio giocato di Franck Ribery, il giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha voluto dedicargli un messaggio speciale attraverso Instagram. Insieme ad una foto che lo ritrae abbracciato dal campione francese in maglia viola, Venuti scrive: “Grazie per tutto ciò che hai dato al mondo del calcio. Hai scritto la storia di questo sport. Ti auguro il meglio e tutte le fortune del mondo per questa tua nuova avventura”. Ribery, lo ricordiamo, entra a far parte dello staff dell’allenatore della Salernitana Davide Nicola.