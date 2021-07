Venuti: “Partiamo dal basso, senza darci obiettivi ‘strani’, adesso vorrei fare un altro gol ma con lo stadio pieno e con una corsa in Curva. Ho il pugno duro coi ragazzini della Primavera perché…”

Il difensore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, rispondendo alle domande dei tifosi sugli account social del club, ha detto: “Io partirei dal basso, senza darsi obiettivi strani, quando parlavamo di Europa e poi ci siamo invece trovati a lottare per ben altro. Anno scorso ho fatto un gol in Coppa Italia, ma lo stadio era vuoto. Mi piacerebbe farne un altro adesso, ma con lo stadio pieno e magari con un’esultanza sotto la curva”.

E ancora: “Il lavoro è il mio credo, perché non ho un talento particolare. Solo con il sacrificio si può arrivare in alto. Quelli con cui me la prendo di più sono i ragazzini della Primavera, diciamo che ho il pugno duro perché ci sono passato anch’io e cerco di spronarli”.

Infine: “Tengo tanto a questa maglia perché per me è come se fosse una seconda pelle. La indosso da molti anni”.