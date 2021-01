Venuti: “Sconfitta che brucia ma dobbiamo ripartire dall’ottima prestazione. Battere la Juve e tenere testa all’Inter dimostra che i valori ci sono”

Il giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la partita con l’Inter: “E’ una sconfitta che brucia molto. Comunque dobbiamo guardare il lato positivo, cioè che c’è stata una grande prestazione contro una squadra importante. Non ci meritavamo di perdere così, abbiamo giocato a viso aperto soffrendo solo in alcuni frangenti. Dobbiamo ripartire da qui, la gara di oggi e la vittoria con la Juventus dimostrano che i valori ci sono”.

E poi ha aggiunto: “La mia prestazione? Contro certe squadre è sempre difficile entrare a gara in corsa, ma sono contento per la mia prova. Napoli? Siamo in campo ogni tre giorni, non c’è tempo per guardare al passato ma solo per pensare alla prossima partita”.