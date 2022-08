Venuti: “Twente difficile per noi? Avrei voluto vedere le loro facce quando siamo usciti dall’urna. Ci siamo guadagnati il rispetto”

Ai canali media viola ha parlato nel post partita di Fiorentina-Twente il difensore Lorenzo Venuti. Queste le sue parole: “Questa sfida ci lascia un po’ l’amaro in bocca. Prendere gol in quel modo fa male perché è vero che nel secondo tempo hanno alzato il baricentro, ma hanno avuto solo quell’occasione. Anche con la Cremonese abbiamo visto come con soli 32 secondi di possesso palla nella nostra metà campo ci hanno segnato. Ci lavoreremo in settimana”.

E ancora: “Appena è uscito il Twente dall’urna avrei voluto vedere la loro faccia. Tutti a dire che noi abbiamo pescato la peggiore, ma dopo lo scorso anno ci meritiamo il rispetto delle nostre avversarie. Il merito della buona prestazione lo dobbiamo a Italiano, che tiene sempre tutti sugli attenti. Ci sono situazioni in cui chi entra dalla panchina vorrebbe spaccare il mondo, ma oggi c’era anche da sporcarsi per il gruppo. È quello che ho chiesto a Mandragora e Kouame quando sono entrati. Come lo scorso anno non c’è troppo tempo per rimuginare sulla partita che è stata. Testa all’Empoli”