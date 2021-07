Venuti: “Vlahovic deve seguire i suoi sogni. Ecco cosa mi ha colpito di Italiano”

MOENA – Nel corso della conferenza stampa, il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic: “Avere il gruppo al completo è fondamentale per qualsiasi allenatore, soprattutto per un mister appena arrivato. Di Italiano mi ha colpito la ricerca dei particolari, il suo è un gioco minuzioso. Quello che facciamo in campo deve diventare un meccanismo quasi autonomo. Vlahovic? Credo che abbia un futuro davanti inimmaginabile, gli dico che è giusto che insegua i sogni”.

E ancora sul serbo: “Sono un tifoso, ma non quello che mette i paletti ad un giocatore. Chi è qua deve farlo perché ci vuole stare: Dusan lo sta facendo e lo dimostra durante tutti gli allenamenti”.