Verdetto pesante del Giudice Sportivo nei confronti della Primavera viola. Stangata per Munteanu

Verdetto decisamente pesante del Giudice Sportivo per quanto riguarda le squalifiche di tre calciatori della Primavera della Fiorentina guidata da Alberto Aquilani. Tre le giornate inflitte all’attaccante Munteanu “per aver colpito al volto un avversario dopo un fallo, con il pallone lontano”. Una giornata per Saggioro e una per Giordani, espulso dalla panchina per “espressioni offensive a un componente dell’altra panchina”.