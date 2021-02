Veretout con una doppietta trascina la Roma al terzo posto. L’Udinese resta alla portata della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di Serie A delle ore 12:30 la Roma vince per 3-0 all’Olimpico contro l’Udinese. A segno nel primo tempo l’ex centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout prima con un colpo di testa al 5′. L’ex viola raddoppia poi su calcio di rigore al 25′. Cala il sigillo in pieno di gara recupero di gara Pedro con una conclusione sotto la traversa. La squadra di Fonseca può così tornare ad occupare il terzo posto in classifica a 43 punti. I friulani allenati da Gotti restano invece a quota 24, con due punti in più della Fiorentina che andrà in campo tra poco contro la Sampdoria.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 49, Inter 47, Roma 43, Juventus 42, Napoli, Lazio 40, Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Fiorentina 22, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.