Veretout da record: Un centrocampista che segna più di qualsiasi attaccante della Fiorentina. L’affare l’ha fatto qualcun altro…

Estate 2019. In quel momento si è concretizzato il passaggio di Jordan Veretout dalla Fiorentina alla Roma. Il giocatore era stato trattato anche dal Napoli e aveva vissuto un periodo travagliato nei suoi rapporti con i viola, sia con la vecchia che con la nuova dirigenza.

I soldi ottenuti dalla società gigliata da quella operazione sembravano una buona somma (19 milioni di euro circa). In realtà, con il passare del tempo, abbiamo capito che l’affare alla fine l’ha fatto proprio il club capitolino.

Questo perché ci troviamo davanti ad un centrocampista che segna come, se non più di qualche attaccante (16 reti in una stagione e mezzo alla Roma). E’ chiaro che sul suo dato influisce il fatto che sia un rigorista, ma anche Vlahovic lo è, eppure quest’anno siamo 10 a 9 per il francese che, per inciso ha segnato più di qualsiasi altra punta presente nella rosa dei viola, non solo del serbo.

Domani la Fiorentina se lo ritroverà da avversario e dovrà tenerlo sicuramente d’occhio perché è una delle armi più importanti a disposizione di Fonseca.