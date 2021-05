Veretout: “Dalla Fiorentina alla Roma ho fatto un bel passo in avanti. Qui tutto si moltiplica per dieci, ti senti subito in un club di alto livello”

Jordan Veretout ha raccontato al sito francese onzemondial.com il suo percorso in Italia. Questo un estratto di quanto dichiarato dall’ex centrocampista della viola: “Passando dalla Fiorentina alla Roma ho fatto un bel passo in avanti. Quando firmi per la Roma, ti senti subito in un club di alto livello. Non è come in altri club, senza mancare di rispetto a nessuno. Tutto è più grande qui. Prima avevo 5-10 giornalisti davanti a me in una conferenza stampa, qui ne ho 25/30, è impressionante. Lo stesso per le foto di presentazione, devi fare molto, tutto è al quadrato. Qui tutto si moltiplica per 10. È vivendo queste cose che ti rendi conto di aver superato un livello”.